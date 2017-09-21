Adliyede 2 çete savaşı

İki grup adliye binası önündeki meydanda karşı karşıya geldi. Kısa süreli atışma sonrasında iki grup meydandaki onlarca kişinin arasında silahlarını çekti.



Vatandaşlar büyük panikle kaçışırken, ilk ateşte davanın müşteki sanığı Kemal Gezer (30) omzundan vuruldu. Çatışan gruplar kaçınca, polis ara sokakları didik didik aradı. Bu sırada ikinci kez silah sesleri duyuldu. Yaşanan panik üzerine polis vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı olay anında bir süreliğine çıkışlara kapatıldı.



Bazı vatandaşlar da korkudan yere yattı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan telsizden verdiği talimatla, kaçanların tek tek yakalanmasını istedi. Polis, meydanda ve sokak aralarında olayla ilgili 27 kişiyi gözaltına aldı.



