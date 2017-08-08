Adliye önünde basın açıklamasına polis müdahalesi

Çağlayan Adliyesi önünde bir grup KHK ile işlerinden ihraç edildikleri için açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve ilkokul öğretmeni Semih Özakça için basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri, kişilerin ismini kullanmadan açıklama yapabileceklerini söyledi. Ancak polis ile eylemi yapmak isteyen grubun temsilcileri müzakere yaptığı sırada polis eyleme izin vermeyeceğini söyledi. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, üst araması ve kimlik sorgulaması yaptı. Bu sırada üzerini aratmak istemeyen G.K. ismindeki bir kadın, ‘Keyfi bir şey yapıyorsunuz’ diyerek polise direndi. Çevik kuvvetin desteğiyle gözaltına alınan G.K., ‘Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz’ diyerek slogan attı. G.K.’nın yaka paça gözaltına alındığı sırada kadın çevik kuvvet polisi de eylemci kadınla beraber yere düştü. Çevik kuvvet otobüsüne bindirilen eylemci daha sonra karakola sevk edildi.