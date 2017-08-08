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    Adliye önünde basın açıklamasına polis müdahalesi

    CEYLAN SEVER/ İSTANBUL
    08 Ağustos 2017 - 16:00Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 16:01

    Çağlayan adliyesi önünde KHK ile işlerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

    Çağlayan Adliyesi önünde bir grup KHK ile işlerinden ihraç edildikleri için açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve ilkokul öğretmeni Semih Özakça için basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri, kişilerin ismini kullanmadan açıklama yapabileceklerini söyledi. Ancak polis ile eylemi yapmak isteyen grubun temsilcileri müzakere yaptığı sırada polis eyleme izin vermeyeceğini söyledi. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, üst araması ve kimlik sorgulaması yaptı. Bu sırada üzerini aratmak istemeyen G.K. ismindeki bir kadın, ‘Keyfi bir şey yapıyorsunuz’ diyerek polise direndi. Çevik kuvvetin desteğiyle gözaltına alınan G.K., ‘Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz’ diyerek slogan attı. G.K.’nın yaka paça gözaltına alındığı sırada kadın çevik kuvvet polisi de eylemci kadınla beraber yere düştü. Çevik kuvvet otobüsüne bindirilen eylemci daha sonra karakola sevk edildi.

    Etiketler: Çağlayan , Adliye , Gözaltı
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