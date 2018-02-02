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    Adliye çalışma saatleri 2018 – Adliyeler kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:

    Adliyeler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve adliyelerin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Adliyeler 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Adliye, hukuk ve adalet işlerine bakmakla görevli resmi yapıdır. İçinde mahkemeler, savcılıklar ve icra daireleri bulunmaktadır. Adliyeler genellikle kaymakamlıkların yanında hizmet verirler. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na bağlıdırlar.

    Adliye çalışma saatleri 2018 – Adliyeler kaçta kapanıyor/açılıyor

     Adliyenin başlıca görevleri, hukuk kurallarına göre hareket edip yasalara uymak, insanlar arasındaki problemleri bu bina içerisindeki görevliler tarafından mahkemeler yoluyla çözmek, suçlu şahıslar için yakalama gibi kararlar ve beraat vermek, olay sonrası kişilerin ifadelerini almak ve vatandaşların adli sicil kaydını tutmaktır.

    Adliye çalışma saatleri 2018 – Adliyeler kaçta kapanıyor/açılıyor

    Diğer devlet kurumlarında olduğu gibi çalışma saatleri benzerdir. Genellikle hafta içi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

    Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 06659 KIZILAY / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 90 (0312) 417 77 70 numaralı telefon, 90 (0312) 419 33 70 numaralı faks veya info@adalet.gov.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz.

    Etiketler: adliye hizmetleri , iletişim bilgileri , adres , son dakika
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