Adli yıl töreninin adresi yine değişti

YARGITAY’ın her yıl 1 Eylül’de düzenlediği adli yıl açılış törenleri, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı’nın konuşma yapması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile TBB Başkanı Metin Feyzioğlu arasında 2014’te Danıştay’da yaşanan tartışmanın ardından kaldırılmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise 2016-2017 adli yıl açılış töreni ilk kez Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı’nda, 2 bin 400 kişi kapasiteli Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılmıştı. Tören, Yargıtay tarihinin en büyük adli yıl açılış töreni olmuş, ilk kez bir Cumhurbaşkanı konuşmuştu. Geçen yılki törende yer sıkıntısı olmadığı için Ankara Adliyesi’ndeki 485 hâkim-savcının tamamına ve Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri’ndeki 280 hâkim ve savcıya davetiye gönderilmişti. Darbe girişimi nedeniyle açılış törenleri iptal edilen bölge adliye mahkemelerinin başkan ve üyeleri de adli yıl açılış törenine neredeyse tam kadro katılmışlardı.

KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA GECİKTİ

Yargıtay’ın üye ve daire sayısının azaltılmasının ardından 2017-2018 Adli Yıl Açılış töreni bir yıl aradan sonra yine adres değiştirdi. Tören eskiden olduğu gibi Yargıtay Ana Bina Konferans Salonu’nda yapılacak.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün yapılacak tören sunuş, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayacak. Devlet Opera Korosu dinletisinin ardından Yargıtay kurumsal tanıtım filmi izlenecek. Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in açış konuşmasının ardından tören sona erecek. Yargıtay üyeleri saat 14.30’da Anıtkabir’i ziyaret edecek. Akşam ise TBMM’de adli yıl açılış kokteyli verilecek.

SIRF ALKIŞLAMAK İÇİN GİTMEYİZ

TÖRENE devlet protokolünün yanı sıra Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da ‘dinleyici’ olarak davet edildi. Feyzioğlu, TBB başkanlarına adli yılın açılışında Yargıtay Başkanı’ndan sonra Yargıtay kürsüsünden konuşma yaptırılması geleneğinin yeniden başlatmasını talep ettiklerini belirterek, Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “3 yıl öncesine kadar Türkiye’de çok doğru ve sağlıklı bir yargısal gelenek vardı. Yargıtay Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği, yargının sorunlarını, devleti yönetenler ve yönetmeye talip olanlar önünde konuşurdu. Söylediklerimizin doğruluğundan rahatsız olanlar, sudan bahanelerle bu konuşmanın dayanağı olan kanun maddesini değiştirdiler. Yine de kanunda açık hüküm olmasa da uygulama devam edebilirdi. Ancak Yargıtay, siyasi iktidarın dediğini yapmayı tercih etmiştir. Bizi Adli Yıl Açılışı’na konuşmacı olarak değil, dinleyici olarak davet etmiştir. Doğruların söylenmesinden ve duyulmasından bazıları memnun olmuyor demek ki. Biz gerçek sorunların hiç kimseden çekinilmeksizin konuşulmadığı bir yere sırf alkışlamak için gitmeyiz. Yargıtay’dan da kendisine ve şanlı tarihine yakışanı yapmasını ve geleneği yeniden başlatmasını bir kez daha talep ediyoruz.”