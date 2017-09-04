Adli yıl mesajı: Müteyakkız olmalıyız

TARAFSIZLIK VURGUSU

“Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde yargı kurumları da, hâkimleri, savcıları, avukatları ve diğer çalışanlarıyla hayati bir önem taşımaktadır.

Hukuk devletinin yaşatılabilmesi için yargının her türlü taassuptan, gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalması, tarafsızlığını koruması şarttır. 15 Temmuz darbe girişimiyle hain planları ortaya çıkan ihanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında yargı gelmektedir. Bu ihanet çetesine karşı verilen mücadele sırasında karşılaştığımız hadiseler, yargıyı teslim almaya çalışan gruplara karşı müteyakkız olmamız ve sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya yönelik çalışmalarda, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve yargıya güvenin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformların kesintisiz şekilde sürmesi büyük önem taşımaktadır.Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasiden, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden asla feragat etmeden, kazanımlarında herhangi bir geri gidişe izin vermeden hedeflerine ulaşacağına olan inancımı bir kez daha vurgulayarak, 2017-2018 Adli Yılı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”