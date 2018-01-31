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    Adli yargı sınav kitapçıkları internette

    Hürriyet Eğitim
    31.01.2018 - 17:03 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, adli yargı sınavına katılan adaylar için soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarını internet üzerinden erişime açtı. Sınava katılanlar kendi cevap kağıtlarını inceleyebilecek.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 24 Aralık’ta düzenlenen ‘Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı-2’nin aday soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Adaylar kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 31 Ocak’tan itibaren 10 gün süreyle inceleyebilecek.

    Bunun için adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Sınav Kitapçığı Görüntüle” ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı görüntüleyebilecek. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. Sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da bulunuyor.

    Etiketler: Sonuç , Adli Yargı Sınavı , Adli Yargı Sınavı Sonuçları
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