Adli Yargı 2 sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı - Hakim ve Savcı sınav sonuç sorgulama

Adli Yargı Hakim ve Savcı sonuçları için bekleyiş son buldu. ÖSYM, Hakim ve Savcı adayları için, 24 Aralık'ta gerçekleştirilen Adli Yargı Hakim ve Savcı sınav sonuçları için duyuru yayımladı.

24 Aralık 2017 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı-2'nin (2017-Adli Yargı-2) değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup aday sınav sonuçlarına 12 Ocak 2018 tarihinde saat 16:15’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

ADLİ YARGI 2 SINAV SONUÇ SORGULAMA

SINAVDA BAŞARI GÖSTEREN 1500 ADAY KADROYA ALINACAK!



1500 Adli Yargı ve Hakim için gerçekleştirilecek yazılı sınavda başarılı olan adaylar mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara atanabilecekler. Sınavda genel başarı puanı dikkate alınacak ve 4500 kişi sözlü sınava katılacak. Yazılı sınav sonuçları ÖSYM resmi sitesinden duyurulacak