‘Adli Yargı-2’ sınav sonuçları açıklandı

Adaylar sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler. ÖSYM’nin açıklamasına göre sınava katılan 14 bin 412 adaydan beşinin sınavı geçersiz sayıldı.

24 Aralık 2017’de uygulanan Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı-2’nin (2017-Adli Yargı-2) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler. Sınava 15 bin 415 aday başvurdu. Bunların 14 bin 412’si sınava girdi. Beş adayın ise sınavı geçersiz sayıldı.