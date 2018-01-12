Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>‘Adli Yargı-2’ sınav sonuçları açıklandı

    ‘Adli Yargı-2’ sınav sonuçları açıklandı

    Hürriyet Eğitim
    12.01.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

     Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı-2’nin (2017-Adli Yargı-2) sonuçları açıklandı.

    Adaylar sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler. ÖSYM’nin açıklamasına göre sınava katılan 14 bin 412 adaydan beşinin sınavı geçersiz sayıldı.

    24 Aralık 2017’de uygulanan Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı-2’nin (2017-Adli Yargı-2) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler. Sınava 15 bin 415 aday başvurdu. Bunların 14 bin 412’si sınava girdi. Beş adayın ise sınavı geçersiz sayıldı.

    Etiketler: Sonuç
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri