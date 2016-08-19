Adli Tıp Kurumu’nda FETÖ/PDY ’den 38 tutuklama

15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda FETÖ / PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişi, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.



Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sorguları yapılan kişiler, dün öğleden sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.



38 KİŞİ TUTUKLANDI



Dan akşam saatlerinde sorgulamayı yapın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sabaha karşı kararını açıkladı. Mahkeme, sorgusunu yaptığı Ahmet Akça, Aynur Devret, Aysun Yakar, Azem İrez, Bahadır Özen, Bedriye Akkaya, Fatih Şahin, Ferruh Baklacıoğlu, Feyzullah Erdem, Gülhan Yağmur, Hacı Ahmet Göktürk, , Hüseyin Eş, İbrahim Öztürk, İhsan Yalçın, İsmail Bozkurt, Mehmet Emin Demircioğlu, Mehmet Serkan Çam, Muhammed Doğan, Muhammet Gök, Muhammet Fatih Yıldız, Muhlis Yıldız, Mustafa Dalgıç, Müçteba Gülden, Orhan Aydoğanoğlu, Ramazan Atlen, Sedat Demirbuğa, Seyfullah Sarı, Sinan Kendir, Soner Hacımustafaoğlu, Süleyman Yılmaz, Tuba Başpınar, Tuba Güneş Sağpazar, Türker Pasili, Vahit Ünal, Volkan Ünal, Yusuf Özer, Yusuf Aynacı’nın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmalarına, 12 kişinin de serbest bırakılmasına karar verdi.



TUTUKLU SAYISI 47’ YE YÜKSELDİ



15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yürütülen FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında bugüne kadar kurumda görevli profesör, uzman doktor ve asistanlardan oluşan 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 64’ü gözaltına alındı. Bu 64 kişiden 63’ü Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilirken, 1 kişi hala gözaltında tutuluyor. Adliyeye sevk edilen 63 kişiden 47’si tutuklandı, 4’ü için de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Kalan 18 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca kurumda 12 Temmuz 2016 tarihinde arama da yapılmıştı.



Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)