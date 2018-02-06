Adli Tıp Kurumu personel alımı ile 72 kişi istihdam edecek

Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanan bilgilerin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nereden yapılacak? İşte, alım yapılacak olan pozisyonlar ve detaylı bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 23 Şubat 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g)Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

HANGİ POZİSYON İÇİN ŞARTLAR NELER OLACAK?

Mühendis (Bilgisayar) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 2016 yılı KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Mühendis (Elektronik) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Tekniker kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi veya Mekatronik önlisans programından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Adalet Meslek Eğitimi, Adalet Önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

BAŞVURU NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?

Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Başvurular 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 23 Şubat 2018 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.