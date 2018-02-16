Adli TÄ±p Kurumu memur alÄ±mÄ± - Adli TÄ±p Kurumu 72 memur alacak

MÃ¼hendis, tekniker, Veri HazÄ±rlama ve Kontrol Ä°ÅŸletmeni (VHKÄ°) olmak Ã¼zere toplam 72 personel alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Adli TÄ±p Kurumu, personel alÄ±mÄ± baÅŸvurusu detaylarÄ±nÄ± adaylar iÃ§in eriÅŸime aÃ§tÄ±. Peki Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 72 memur alÄ±mÄ±nÄ± nasÄ±l yapacak? Adaylar ilana nasÄ±l baÅŸvuru yapabilecek? BaÅŸvuru yapmak iÃ§in hangi ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yor olmak gerekli? Ä°ÅŸte, ilana baÅŸvurmak isteyen vatandaÅŸlarÄ±n araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sorularÄ±n yanÄ±tlarÄ±...

ADLÄ° TIP KURUMU HANGÄ° POZÄ°SYONLARDA MEMUR ALACAK?

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan duyurulan ilana gÃ¶re 72 memur alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. AlÄ±nacak olan bu 72 kiÅŸinin daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ise ÅŸÃ¶yle olacak;

42 MÃ¼hendis

10 Tekniker

20 Veri HazÄ±rlama ve Kontrol Ä°ÅŸletmeni (VHKÄ°)

ADLÄ° TIP KURUMU PERSONEL ALIM BAÅžVURULARI

BaÅŸvurular Adli TÄ±p Kurumunun resmi internet adresi olan www.atk.gov.tr Ã¼zerinden yapÄ±lacaktÄ±r. BaÅŸvuru yapan adaylara Ä°nternet sitesi Ã¼zerinden yapÄ±lan baÅŸvuru sonrasÄ±nda posta veya diÄŸer iletiÅŸim kanallarÄ±yla herhangi bir belge gÃ¶nderilmeyecektir. BaÅŸvuru esnasÄ±nda fotoÄŸraf ve KPSS sonuÃ§ belgesi ile diploma veya geÃ§ici mezuniyet belgesinin sisteme yÃ¼klenmesi gerektiÄŸinden adaylarÄ±n bu belgelerin pdf ya da resim formatÄ±ndaki hallerini hazÄ±r bulundurmalarÄ± gerekmektedir. BaÅŸvuru iÅŸlemini doÄŸru olarak yapan adaylara baÅŸvuru kayÄ±t numarasÄ± sistem tarafÄ±ndan otomatik olarak verilecektir.

BAÅžVURULAR NE ZAMAN BÄ°TÄ°YOR?

BaÅŸvurular 12 Åžubat 2018 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 10:00'da baÅŸlayÄ±p, 23 Åžubat 2018 Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 17:00 itibarÄ±yla sona erecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan iÃ§in yalnÄ±zca bir adet baÅŸvuru yapabileceklerdir.

AynÄ± adayÄ±n birden fazla kadro ve unvan iÃ§in baÅŸvuru yapmasÄ± halinde tÃ¼m baÅŸvurularÄ± geÃ§ersiz sayÄ±lacak, bu ÅŸekilde sÄ±nava girenlerin kazanmÄ±ÅŸ olsalar dahi atamalarÄ± yapÄ±lmayacaktÄ±r.

BAÅžVURU YAPMAK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

BAÅžVURU ÅžARTLARI NELER?

1.Â TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olmak.

2. Son baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼ olan 23 Åžubat 2018 tarihinde 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 40â€™Ä±ncÄ± maddesindeki yaÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±mak ve merkezÃ® sÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla 35 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak. (01 Ocak 1981 ve sonrasÄ± doÄŸumlular mÃ¼racaat edebilecektir.)

3.Â Askerlikle iliÅŸiÄŸi bulunmamak veya askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmemiÅŸ olmak, askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmiÅŸ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmÄ±ÅŸ yahut ertelenmiÅŸ ya da yedek sÄ±nÄ±fa geÃ§irilmiÅŸ olmak.

4. 657 sayÄ±lÄ± Kanunun deÄŸiÅŸik 48/1-A/5 bendinde sayÄ±lan suÃ§lardan mahkÃ»m olmamak.

5. 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 53â€™Ã¼ncÃ¼ maddesi hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalmak kaydÄ± ile gÃ¶revini devamlÄ± yapmasÄ±na engel olabilecek akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± bulunmamak.

6. Kamu haklarÄ±ndan mahrum olmamak.

7. Son mÃ¼racaat tarihi itibarÄ±yla atama yapÄ±lacak kadro iÃ§in gerekli Ã¶ÄŸrenim niteliÄŸini taÅŸÄ±yor olmak.

8. GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve/veya arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmak.

HANGÄ° POZÄ°SYON Ä°Ã‡Ä°N ÅžARTLAR NELER OLACAK?

MÃ¼hendis (Bilgisayar) kadrosunda istihdam edilebilmek iÃ§in;

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n Bilgisayar Bilimleri MÃ¼hendisliÄŸi, Bilgisayar MÃ¼hendisliÄŸi, Bilgisayar ve Enformatik MÃ¼hendisliÄŸi, BiliÅŸim Sistemleri MÃ¼hendisliÄŸi, Bilgisayar Bilimi ve MÃ¼hendisliÄŸi, Kontrol ve Bilgisayar MÃ¼hendisliÄŸi, Bilgisayar DonanÄ±mÄ± ve Teknolojisi, Bilgisayar Sistemleri ve AÄŸlarÄ±, YazÄ±lÄ±m MÃ¼hendisliÄŸi veya Bilgisayar ve YazÄ±lÄ±m MÃ¼hendisliÄŸi lisans programÄ±ndan mezun olmak. 2016 yÄ±lÄ± KPSS P3 puan tÃ¼rÃ¼nden 70 ve daha yukarÄ± puan almÄ±ÅŸ olmak.

MÃ¼hendis (Elektronik) kadrosunda istihdam edilebilmek iÃ§in;

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n Elektrik ve Elektronik MÃ¼hendisliÄŸi, Elektrik-Elektronik MÃ¼hendisliÄŸi, Elektrik MÃ¼hendisliÄŸi, Elektronik MÃ¼hendisliÄŸi, Elektronik ve HaberleÅŸme MÃ¼hendisliÄŸi, TelekomÃ¼nikasyon MÃ¼hendisliÄŸi, HaberleÅŸme MÃ¼hendisliÄŸi veya Mekatronik MÃ¼hendisliÄŸi lisans programÄ±ndan mezun olmak. 2016 yÄ±lÄ± Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navlarÄ±nda KPSS P3 puan tÃ¼rÃ¼nden 70 ve daha yukarÄ± puan almÄ±ÅŸ olmak.

Tekniker kadrosunda istihdam edilebilmek iÃ§in;

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar DonanÄ±mÄ±, BiliÅŸim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve YÃ¶netimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve BiliÅŸim Sistemleri,

Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Bilgisayar ProgramcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Bilgisayar ProgramcÄ±lÄ±ÄŸÄ± (Ä°nternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi Ä°ÅŸlem, Bilgisayar

OperatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, Bilgisayar OperatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TeknikerliÄŸi, Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, EndÃ¼striyel Elektronik, Elektrik-Elektronik TeknikerliÄŸi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik HaberleÅŸme, TelekomÃ¼nikasyon, HaberleÅŸme,

HaberleÅŸme Teknolojisi, Elektronik HaberleÅŸme Teknolojisi veya Mekatronik Ã–n lisans programÄ±ndan mezun olmak. 2016 yÄ±lÄ± Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navlarÄ±nda KPSS P93 puan tÃ¼rÃ¼nden 70 ve daha yukarÄ± puan almÄ±ÅŸ olmak.

Veri HazÄ±rlama ve Kontrol Ä°ÅŸletmeni kadrosunda istihdam edilebilmek iÃ§in;Â

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n Adalet Meslek EÄŸitimi, Adalet Ã–n lisans programÄ±ndan veya Adalet Meslek YÃ¼ksekokulundan, TÄ±bbi DokÃ¼mantasyon ve Sekreterlik, BÃ¼ro YÃ¶netimi, BÃ¼ro YÃ¶netimi ve Sekreterlik, BÃ¼ro YÃ¶netimi ve YÃ¶netici AsistanlÄ±ÄŸÄ±, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve YÃ¶netimi, BÃ¼ro Hizmetleri ve YÃ¶netici AsistanlÄ±ÄŸÄ± Ã–n lisans programlarÄ±nÄ±n birinden mezun olmak. 2016 yÄ±lÄ± Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navlarÄ±nda KPSS P93 puan tÃ¼rÃ¼nden 70 ve daha yukarÄ± puan almÄ±ÅŸ olmak.

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