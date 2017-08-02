TÜİK açıkladı: Adli birimlere 65 bin çocuk sevk edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan alınan verilere göre hazırladığı, güvenlik birimlerine gelen ya da getirilen çocuk sayılarına yönelik son verileri paylaştı. ‘Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar 2016’ adlı çalışmada özetle şu bilgiler yer aldı:

YÜZDE 10 ARTTI: Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2016’da, 2015’e göre yüzde 10 oranında artarak 333 bin 435 oldu. Çocukların yüzde 54.8’i 15-17 yaş grubundakilerden, yüzde 23.2’si 12-14 yaş, yüzde 21.9’u ise 11 yaş ve altındakilerden oluştu. Güvenlik birimine geçen yıl gelen veya getirilen çocukların yüzde 65.4’ü erkek, yüzde 34.6’sı ise kız.

ÇOĞU MAĞDUR OLARAK GELDİ: Güvenlik birimlerine yansıyan 333 bin 435 çocuğun yüzde 47.5’i mağdur, yüzde 32.6’sı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), yüzde 12.3’ü bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 3.5’i kayıp ve yüzde 4.1’i ise diğer nedenlere bağlı olarak ilgili kurumlara geldi veya getirildi.

EN ÇOK YARALAMA OLAYINA KARIŞTILAR: Suça sürüklenme gerekçesiyle güvenlik birimlerine 108 bin 675 çocuk getirildi. Bu çocukların yüzde 36.1’ine yaralama, yüzde 23.1’ine hırsızlık, yüzde 10’una 5682 Sayılı Kanun’a muhalefet, yüzde 5.5’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 3.5’ine cinsel suçlar, yüzde 3.4’üne mala zarar verme, yüzde 3.3’üne ise tehdit suçu yöneltildi.

ADLİ BİRİMLERE 65 BİN SEVK: Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 69.4’ü ailesine teslim edilirken, yüzde 19.5’i adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilenlerin oranı ise yüzde 2.8 oldu. Geliş nedeni suça sürüklenme olanların yüzde 55.6’sı adli birimlere sevk edilirken, yüzde 39.1’i ailesine teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87.6’sı ailesine, yüzde 3.2’si sağlık kuruluşuna, yüzde 2.6’sı da sosyal kuruma teslim edildi.

BAĞIMLI MADDE KULLANIMI BİRİNCİ SIRADA: Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle getirilen 108 bin 675 çocuğun 36 bin 87’sinin bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü. Bu çocukların yüzde 84.5’i 15-17 yaş grubunda. Çocukların yüzde 72.9’unun sigara, yüzde 8.6’sının sigara ve alkol kullanıdığı tespit edildi.

YÜZDE 88’İ SUÇ MAĞDURU: Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 158 bin 343 çocuğun yüzde 87.9’u suç mağduru, yüzde 12’si takibi gereken olay mağdurlarından oluştu. Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 139 bin 178 çocuğun yüzde 60.1’i yaralama, yüzde 12.1’i cinsel suçlar, yüzde 6.8’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu.

4 yılda artarak devam etti

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar sayısı (bin)

Yıl Kız Erkek Toplam

2012 78 167 245

2013 86 188 274

2014 92 198 290

2015 100 203 303

2016 115 218 333