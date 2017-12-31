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    Adıyaman’da deprem 

    İHA
    31.12.2017 - 16:02 | Son Güncelleme:

    Merkez üssü Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi saat 14.38'de merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

    Yerin yaklaşık 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Adıyaman merkez ve ilçelerinde hissedildi. 

    Gölbaşı ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar evlerinden çıkarak sokağa indi. Yaşanan depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

    Etiketler: son dakika
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