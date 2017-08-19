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    Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünde deprem

    SİNCİK (Adıyaman) (DHA)
    19 Ağustos 2017 - 13:10Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 13:10

    ADIYAMAN’ın Sincik İlçesi’nde, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

     

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü ilçeye bağlı Arıkonak olarak belirlediği deprem, saat 12.17’de yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, can kaybı ve hasara neden olmadı.

     

    Etiketler: Adıyaman , Sincik , deprem
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