Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü ilçeye bağlı Arıkonak olarak belirlediği deprem, saat 12.17’de yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, can kaybı ve hasara neden olmadı.
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