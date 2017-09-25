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Adını Sen Koy oyuncu kadrosu... Erkan Meriç ve Hazal Subaşı Kimdir?

Başrollerini Erkan Meriç ve Hazal Subaşı’nın paylaştığı Adını Sen Koy'un tam kadrosu merak konusu oldu. Hafta için her gün 17.15’te diziseverlerle buluşacak olan Adını Sen Koy genç isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Peki Star Tv’nin günlük dizisi Adını Sen Koy’un oyuncu kadrosunda hangi isimler var? Başrol oyuncuları Erkan Meriç ve Hazal Subaşı kaç yaşında, nereden mezunlar? İşte tüm detaylar!

Hürriyet Haber
25.09.2017 - 11:20

Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen günlük dizisi Adını Sen Koy yeni bölümleriyle hafta içi her gün 17.15’te evlere konuk oluyor. Tanıtım fragmanlarıyla olduğu kadar genç oyuncularıyla da dikkat çeken Adını Sen Koy’un başrollerini mankenlik geçmişleri bulunan Erkan Meriç ve Hazal Subaşı paylaşıyor. İkiliye kadroda Yaprak Durmaz ve Aykut İğdeli eşlik ediyor.

ADINI SEN KOY OYUNCULARI

Erkan Meriç kimdir?

25 Temmuz 1986 tarihinde Adana’da doğan Erkan Meriç, ilköğretim ve lise eğitimini Mersin’de tamamladı. Erkan Meriç, Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü’nden 2008 yılında mezun olmuştur.

Mankenliğe başlamadan önce en büyük hayali Galatasaray (futbol takımı)da kaleci olmak olan Erkan Meriç, 5 yıl profesyonel kalecilik yaptı. Ailesinin ısrarı ile kalecilik hayallerini bir tarafa bırakan Meriç, eğitim hayatına konsantre olarak, sporu bir yaşam şekli haline getirdi. Meriç, spor yaşamına aktif olarak Basketbol, Voleybol , Yüzme (spor) ve özellikle , Vücut geliştirme , yani body building alanında çalışmalara devam 

Hazal Subaşı Kimdir?

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı 20 yaşındadır. Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken Hazal Subaşı mankenlik yapmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı Adını Sen Koy dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynayacaktır.

Yaprak Durmaz kimdir?

Yaprak Durmaz, 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde tamamladıktan sonra; Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı.  İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile yaşayan Yaprak Durmaz; Şehrin Melekleri, Ağlatan Dans, İki Dünya Arasında ve Siya Memu-u Zin dizilerinin kadrosunda yer aldı.

Aykut İğneli kimdir?

Aslen İzmirli olan Aykut İğneli, 1985 yılında doğdu. Uludağ Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Enstitüsünde oyunculuk eğitimi aldı. Deniz Yıldızı dizisinin Kaan’ı olarak tanınır.

Son Güncelleme : 25.09.2017 - 11:20
Etiketler: Adını Sen Koy , Adını Sen Koy oyuncuları , Adını Sen Koy oyuncu kadrosu
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