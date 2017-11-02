Adımlarımız gazı ucuzlatacak

Albayrak, 7.Uluslararası Doğalgaz Kongresi’nde enerji kaynaklarını itilaf ve çatışmaların kaynağı değil, barış ve istikrarın kaynağı olarak gördüklerini belirterek “Silivri ve Tuz Gölü depolama tesislerimizin kapasitesini 2 buçuk milyar küpten 4 milyara, 2021 sürecinde de 10 milyar küpün üzerine çıkarmak zorundayız. En kötü güne hazır olacağız” diye konuştu.

DÜNYA REKORU KIRDIK

2016 yılı başı itibarıyla yıllık 34 milyon metreküp olan gazlaştırma projesini 2017 yılı sonu itibarıyla 117 milyon metreküpe çıktığını belirten Albayrak, şöyle konuştu: “Dünya rekoru kırdık. 2015 itibarıyla sisteme giren gaz kapasitesi 190 milyon metreküpten, toplam kapasite 2016 sonu itibarıyla 217 milyona ve bu yıl sonu itibarıyla da yaklaşık sisteme azami miktarda gaz sevkiyatı yapan kış aylarında 250 milyon metreküpü bulup da kısıntıya gittiğimiz zamanlarda, bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık 290 milyona çıkarıyoruz. 290 milyon hedefini inşallah 400 milyon hedefi koyduğumuz resim, Türkiye’yi ihracatçı yapacak. Güçlü bir doğalgaz yapısı Türkiye’ye büyük bir rekabet noktasına taşıyacak.”

RAHATSIZ EDİYOR EDECEK

Bakan Albayrak, “Depolama alanında da tarihi büyük adımlar atıyoruz. Kasım veya aralık gibi ikinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz. Tuz Gölü’nün ikinci fazı 2019’da bitiyor. 2021-22’de yıllık 10 milyar metreküpün üzerinde depolamayla Türkiye enerjide başka bir yere gidiyor” dedi.

Albayrak şöyle konuştu: “İki gemiyle sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ve yakın zamanda imzaları atılarak envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimizle de Akdeniz’de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek. Türkiye daha sondaj yapmadan, ‘Türkler gaz buldu’ yaygarası koparılmaya çalışıldı. Kimse Akdeniz’i kendi denizi, zenginliğini kendi zenginliği sanmasın. Türkiye olarak, gerek uluslararası hukuktan kaynaklı münhasır ekonomik alanlarımızda, gerekse KKTC’nin ruhsatlı sahalarında bu aramaları yapmaya devam edeceğiz. Allah nasip eder de o gazı bulursak, kimse merak etmesin, halkımızla bu müjdeyi de ilk biz paylaşacağız.”