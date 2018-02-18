Adım adım takip ettiği genç kıza apartmanda dehşeti yaşattı! Çalıştığı kafede yakalandı

Geçen cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, üniversite öğrencisi E.Ö.'nün (19) evine giderken geçtiği sokaklarda bir adam tarafından takip edildiği görülüyor. Genç kız oturduğu apartmanın sokağına geldiğinde, kendisini adım adım takip eden saldırgan genç kızın peşinden binaya giriyor. Genç kızın bağırması üzerine apartmandan hızlıca çıkan saldırganın önce binanın önündeki direğe çarpması, ardından da yalpalayarak kaçış anı görüntülere yansıyor.