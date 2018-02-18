Adım adım takip ettiği genç kıza apartmanda dehşeti yaşattı! Çalıştığı kafede yakalandı

İstanbul Zeytinburnu’nda üniversite öğrencisi bir kızı evine kadar takip ettikten sonra apartman girişinde saldıran ve genç kızı bağırması üzerine kaçan şahıs, kamera görüntülerini inceleyen Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri tarafından çalıştığı kafede gözaltına alındı. Saldırganın 21 yaşında Suriyeli H.A.S. olduğu belirlendi. Konuyu Gasp Büro ekipleri devralırken, kısa bir süre sonra saldırganın ifadesinin alınmaya başlanacağı belirtiliyor.

Geçen cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, üniversite öğrencisi E.Ö.'nün (19) evine giderken geçtiği sokaklarda bir adam tarafından takip edildiği görülüyor. Genç kız oturduğu apartmanın sokağına geldiğinde, kendisini adım adım takip eden saldırgan genç kızın peşinden binaya giriyor. Genç kızın bağırması üzerine apartmandan hızlıca çıkan saldırganın önce binanın önündeki direğe çarpması, ardından da yalpalayarak kaçış anı görüntülere yansıyor. Kâbus anları kamerada!