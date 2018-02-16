'Adım adım çözeceğiz'

MERKEL: KOLAY OLMAYACAK

Merkel özetle şunları söyledi:

“İlişkilerimizin zor bir dönemden geçtiğini ve kısmen halen zor bir dönemde bulunduğunu biliyoruz. Ama bizi bu noktaya getiren olayları adım adım çözmeye çalışıyoruz. Gündemdeki konuları görüştük. Biz özellikle Deniz Yücel ve ötekilerin serbest bırakılmasını arzu ediyoruz. Bugün bir kez daha bu olayın aciliyetine işaret ettim. Hukukun üstünlüğü konusunu konuştuk. Burada Türkiye kökenli 3 milyon insan yaşıyor. Biz NATO müttefikiyiz. Terörle ortak mücadele ediyoruz. Bu nedenle ilişkilerimiz derinleştirmek istiyoruz. Bu görüşmeler aracılığıyla ortak bir yol bulmaya çalışacağız. Bazıları kesinlikle kolay olmayacak.

(Zeytin Dalı harekâtına ilişkin) Türkiye’nin kendi güvenlik çıkarlarını savunma hakkı var. Aynı zamanda NATO içindeki durumla ilgili de endişelerimiz var ve ABD’yle gerginliğin çözülmesini umut ediyoruz.”

Yıldırım’ın ziyaretini “İki tarafın da görüşmeye istekli olduğunun bir sinyali olarak gördüğünü” de vurgulayan Merkel, gazeteci Deniz Yücel’in bir an evvel yargı önüne çıkarılmasının önemini vurguladı. Yaşanan bazı olayların ilişkilere gölge düşürdüğünü belirten Merkel şunları söyledi: “Bunlar halen bir yük. Biz bu konuya devamlı işaret edeceğiz. (Vize serbestisi) Bu, Türkiye-AB mülteci sözleşmesinde bu bazı şartlara bağlandı. Detaya inmedik. (Gümrük Birliği’nin genişletilmesi) Biz hukuk devleti mekanizmalarında ilerleme kaydedildiğine daha fazla inanırsak göz önünde bulundururuz.”

Başbakan Yıldırım özetle şöyle konuştu:

YILDIRIM: YENİ BİR DÖNEMDEYİZ

“Biz bir referandum geçirdik onlar seçim geçirdi. Yeterince iki ülke yöneticileri olarak birbirimize fazla vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz.

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusunda düşüncelerini paylaştı. Almanya bir hukuk devleti Türkiye de hukuk devleti. Hukuk kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor. Türkiye bölgede sadece terörle mücadele yaparken kendi vatandaşlarının mal ve can güvenliğini korumaya çalışmıyor. NATO’nun sınırlarını da koruyor. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı yanımızda görmek istiyoruz.

Deniz Yücel ve diğer zanlılar tabii ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklular. Bunlar mahkemelerin kendi yetkisinde görülüyor. Burada hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen yardımcı olmak, onların önünü açmak. İnişli çıkışlı dönemler yaşamış olsak da, orta ve uzun vadede ilişkilerin sağlıklı düzeyde devam edeceğine inanıyorum. Gerek Yücel davası gerekse diğer davalar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam ediyor. Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir. Her duruşma bir umuttur. Duruşma yapılırsa bir umut doğar dedim.”

Basın toplantısında Alman bir gazeteci, elinde sivil ölülerin olduğu fotoğrafları göstermek istedi. Bunun üzerine Yıldırım, “Onlar başka resimler burada propaganda yapma. Afrin’de neler olduğunu görmek istiyorsan gel, onları görürsün” tepkisini gösterdi.