Adil Öksüz’ü kim atladı

Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün (TEM), darbeden 6 ay önce hazırladığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği FETÖ şemasında Adil Öksüz’ün ismi örgütün ‘askeri imamı’ olarak yer aldı. Şemanın en tepesinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen yer alırken, altında ise mütevelli heyeti sıralandı. Buna rağmen Öksüz ile ilgili soruşturma başlatılmaması ve isminin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) girilmemesi dikkat çekti. Soruşturma başlatılması halinde Öksüz’ün UYAP’a kaydı düşecek, böylece yurtdışına çıkış yapması mümkün olmayacaktı.

İSTİHBARATTA ‘MAHREM İMAM’

Öksüz’ün istihbarat tarafından da bilindiği, EGM İstihbarat Daire Başkanlığı’nda ‘mahrem imam’ olarak kayıtlara geçtiği, istihbarat tarafından da takip edildiği belirlendi. Öksüz’ün, bu süreçte ABD’ye giderek örgüt elebaşı Gülen’le görüştüğü, Ankara’da birçok adreste darbe girişimine katılan askerlerle toplantılar yaptığı ve birçok kez yurtdışına gidip geldiği ortaya çıkmıştı.