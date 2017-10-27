Adil Öksüz soruşturmasında yeni gelişme! Bir gece evinde kalmış...

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ve baldızı Emine Şennur Şen ile Yıldırım'ın oğlu Ali Sami Yıldırım'ın iş ortağı sanık Murat Albayrak hakkında hazırlanan 19 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamladı. Yıldırım'ın örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınpederi olduğu hatırlatılan iddianamede, darbe girişiminden sonra sanık Yıldırım'ın evinin önünde Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu belirtilerek, "Şüphelinin hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe teşebbüsünden sonra ikametine aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı anlaşılmıştır." denildi. Yıldırım'ın, Öksüz'ün FETÖ örgütündeki konumunu bileceğine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:



"Kaldı ki darbe teşebbüsünden birkaç gün sonra medyada Adil Öksüz isminin sıkça geçtiği ve Adil Öksüz'ün örgüt hiyerarşisindeki konumundan bahsedildiği, şüphelinin hakkında yakalama kararı olan Adil Öksüz'ü ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu, Adil Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağlamıştır. Şüphelinin söz konusu eylemiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği anlaşılmıştır. Yine şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede rehberinde 'Damat Adil' olarak kayıtlı kişinin bilgilerinin 23 Temmuz 2016'da değiştirdiği anlaşılmıştır."



Şüpheli Yıldırım'ın Bank Asya'da hesabının bulunmadığı ve örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığı aktarılan iddianamede, şüphelinin FETÖ terör örgütünde yönetici kapsamında olan Mustafa Özcan, Cemal Türk ve Önder Aytaç ile telefon görüşmelerinin olduğu, böylece FETÖ ile süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden organik bağ kurduğu ve üzerine atılı bulunan suçları işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Cevat Yıldırım, iddianamede yer alan ifadesinde, 18 Temmuz'u 19 Temmuz'a bağlayan gece saat 02.00 sıralarında Adil Öksüz ile oğlu Ali Sami Yıldırım'ı evde gördüğünü belirterek, "Ne olduğunu sorduğumda İstanbul'dan geldiğini, bir süre gözaltında kaldığını ve serbest bırakıldığını, Ankara'dan İstanbul'a uçakla İstanbul'dan da aracıyla Akyazı'ya geldiğini belirtti. Daha sonra uyudum. Sabah evden ayrıldım, öğlen geldiğimde Adil evde yoktu." savunmasını yaptı.



'KAÇMASINA İMKAN SAĞLADI'



İddianamede Öksüz'ün Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan Şen'in, Öksüz'ü ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı vurgulandı. Şüpheli Şen'in söz konusu eylemiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği anlatılan iddianamede, "Şüphelinin 2007-2014 yılları arasında örgütle irtibatlı ve iltisaklı olan Ankara'daki Samanyolu Kolejinde Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı, öncesinde de benzer şekilde örgütle irtibatlı olan okullarda çalıştığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, şüphelinin eşinin Zaman gazetesi muhabirliği yaptığı belirtilerek, "2006 yılında o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki Subay Evlerindeki ikametinin bulunduğu apartmana taşındıkları, bu hususun da örgüt talimatıyla olduğu anlaşılmıştır." denildi.



Şüpheli Emine Şennur Şen, iddianamedeki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Bank Asya'da hesabım vardır. Samanyolu Kolejinde çalıştım, eşimin Zaman gazetesinde çalışması nedeniyle gazete ve Sızıntı dergisi aboneliğimiz oldu. ByLock kullanmadım." ifadesini kullandı.



Kabul edilen iddianamede, Yıldırım'ın oğlu Ali Sami Yıldırım'ın iş ortağı sanık Murat Albayrak'ın ise "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Davanın görülmesine 14 Kasım'da Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.