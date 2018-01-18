Adil Kullanım Kotası'nın kaldırılacağı tarih kapsamında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın belirlediği tarih yaklaşıyor. Kota nedeniyle internet hızları belirli bir kullanımın ardından düşen kullanıcılar, bakanlığın bu konuyla ilgili verdiği karara odaklandı. İnternet hızlarının düşmesi nedeniyle normalde aldıkları verimin 4'te birini alan kullanıcılar, Adil Kullanım Kotası'nın (AKK) kaldırılması ile bu problemden kurtulmuş olacak. Peki, Adil Kullanım Kotası (AKK) ne zaman kalkacak? İşte, bakanlığın konuyla ilgili açıklaması

ADİL KULLANIM KOTASI (AKK) NE ZAMAN KALKACAK?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz yıl yapmış olduğu açıklamada internet kullanıcılarını yakından ilgilendiren 'Adil Kullanım Kotası'nın son bulacağı tarih ile ilgili de konuşmuştu

Bakan Arslan, "Adil Kullanım Kotası noktası ile ilgili, Mayıs ayından itibaren kademeli bir geçiş olacak ve 2018 sonu itibariyle tamamen kaldırılacak. Özellikle gece kullanılan internette kotadan düşülmeyecek" dedi.