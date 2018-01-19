Adidas'ın 3D yazıcıdan çıkan ayakkabısı satışta!

Adidas ile Carbon ortaklığı da daha da derinleşmeye başladı. 3D baskı şirketi Carbon, Adidas'ın Global Markalar Yönetim Kurulu Üyesi olan Eric Liedtke'yi Yönetim Kuruluna atadığını ve iki şirket arasındaki ortaklığın bu vesileyle daha da güçlendiğini açıkladı.

Carbon CEO'su ve kurucu ortaklardan Dr. Joseph DeSimone yaptığı açıklamada "Carbon yöneticileri ve ekibi adına Eric'e kurulumuza hoşgeldin diyor ve büyük heyecan duyuyorum" dedi. DeSimone, "Eric, deneyimli ve saygın bir liderdir ve Adidas'taki yaratıcılığı ve yenilikçi sicili Carbon'un büyüme stratejisine büyük bir ek yapacaktır" ifadelerini kullandı. FUTURECRAFT 4D ürününün piyasaya sürülmesi hakkında da konuşan Dr. DeSimone, bu durumun Adidas ve Carbon arasındaki derin ve dinamik ortaklığın kanıtı olduğunu belirtti.





Carbon'un teknolojisi spor ayakkabılar için oldukça heyecan verici gelişmelerin habercisi konumunda bulunuyor. Zira geleneksel üretim tarzında gerçekleştirilmesi oldukça zor olan bazı etkenler bu teknolojiyle başarılabiliyor. Bununla birlikte bu teknoloji ayakkabılara ilave rahatlık ve tampon etkisi getiriyor.