Adı Efsane 29. bölüm final fragmanında Naz'a büyük şok

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Adı Efsane yayınlanan final bölümü fragmanıyla bomba gibi geliyor. İlgiyle izlenen dizi Adı Efsane final bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan final bölümünde Sibel yaşadığı travmatik olayın etkisinden kurtulamaz. İşte, Adı Efsane final bölümü fragmanı.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK

Fikret, Sibel’i içine düştüğü tuzaktan kurtarmayı başardıktan sonra onu kendi evine götürür. Sibel yaşadığı travmatik olayın etkisinden kurtulamaz. Fikret’in bütün gece bir an bile yanından ayrılmasını istemez. Birlikte geçirdikleri bu gece Fikret ve Sibel aşkı için gün doğumu demektir. Fiko, sonunda büyük aşkı Sibel'e evlenme teklif eder. Bu teklifi ise, hayatlarında dönüm noktası olacak maçta yapar.

Naz, doğum gününde, Sinan'ın babası olduğunu öğrenmiştir. Peki Naz, bu gerçekliği kabullenebilecek midir?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tayfa, Sadık’ın yumruğundan sonra yerde hareketsiz yatan Kıvanç’ın durumu karşısında yeni bir sınavdan geçmektedir. Bu sınavı tayfa mı; yoksa, Kıvanç mı kazanacaktır?

Sadık’ın Naz’a yazdığı mektubu bilen tek kişi olan Ali, arkadaşını içinde bulunduğu durumdan kurtarırken kendi hayatında beklenmedik bir sürpriz olur. Mercan ve Ali’yi karşı karşıya getiren bu sürpriz herkes tarafından mutlulukla karşılanır.

Reyhan ise, Sinan’ın Almanya’ya dönmesini önlemek için hayatının sırrını söyler. Sinan, Naz hakkındaki gerçeği öğrenmesinden sonra nasıl hareket edecek?

Çiler, Sibel’in gönderdiği mesajdan sonra Fikret’le önemli bir konuşma yapar. Bu konuşmadan sonra Fikret’in kafasını kurcalayan bütün sorular cevap bulur.