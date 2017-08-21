Adı Efsane 28. bölüm fragmanında Reyhan hayatının sırrını söylüyor

Kanal D ekranlarının başladığı günden itibaren heyecanla takip edilen dizisi Adı Efsane yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Adı Efsane yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tayfa, Sadık’ın yumruğundan sonra yerde hareketsiz yatan Kıvanç’ın durumu karşısında yeni bir sınavdan geçmektedir. İşte, Adı Efsane yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Tayfa, Sadık’ın yumruğundan sonra yerde hareketsiz yatan Kıvanç’ın durumu karşısında yeni bir sınavdan geçmektedir. Bu sınavı tayfa mı; yoksa, Kıvanç mı kazanacaktır?

Sadık’ın Naz’a yazdığı mektubu bilen tek kişi olan Ali, arkadaşını içinde bulunduğu durumdan kurtarırken kendi hayatında beklenmedik bir sürpriz olur. Mercan ve Ali’yi karşı karşıya getiren bu sürpriz herkes tarafından mutlulukla karşılanır.

Reyhan ise, Sinan’ın Almanya’ya dönmesini önlemek için hayatının sırrını söyler. Sinan, Naz hakkındaki gerçeği öğrenmesinden sonra nasıl hareket edecek?

Çiler, Sibel’in gönderdiği mesajdan sonra Fikret’le önemli bir konuşma yapar. Bu konuşmadan sonra Fikret’in kafasını kurcalayan bütün sorular cevap bulur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Gülsüm ve Reyhan konuşurken Hakan, Naz’ın babasının Sinan olduğunu öğrenmiştir. Bu konuşma esnasında Hakan ve Naz’ı karşısında bulan Reyhan ise, Naz’ın gerçeği duymuş olması endişesiyle çaresizce kalakalmıştır.

Hakan ve Naz’ın sevgili olacakları haberini alan Sadık yıkılır. Kendince kurduğu hayaller ve aşkı ile dostluğu arasında zor bir sınav verecektir. Naz’ın kitabının arasına bıraktığı mektup ise, tüm dengeleri değiştirebilecek bir tehlikedir.

Diğer tarafta Fiko ve Çiler arasındaki sorunlar çözülse de, Fiko’nun Sibel’i unutması ve ondan uzaklaşması kolay değildir. Fiko’nun kendisini reddetmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan Sibel kendisini unutturmamaya kararlıdır.

Reyhan’ın karşısına çıkıp vaktiyle yaptığı hata yüzünden af dileyen ve Reyhan tarafından reddedilen Sinan için ise orada yaşamasının bir neden kalmamıştır. Ancak, Sinan giderse bir kızı olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyecektir. Sinan bu kararın eşiğindeyken Reyhan da, Hakan da kendi verecekleri kararların zorluklarını yaşamaktadırlar.