Adı Efsane 25. bölüm fragmanında ortam kaynıyor!

Adı Efsane 25. bölüm fragmanında yine etkileyici sahnelerle izleyicilerin karşısına çıkacak. Reyhan'ın sütten ağzının yanması nedeniyle yoğurdu üfleyerek yemek istemesi, Naz ile Hakan arasında ilişkiyi olumsuz yönde etkileyecektir. Adı Efsane 25. bölüm fragmanında Reyhan'ın bu tavrı ise Naz için büyük bir ikilemi ortaya çıkaracaktır. İşte, tükm bunların yaşanacağı Adı Efsane 25. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar hakkında detaylı bilgiler



YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Adı Efsane 25. Bölüm Fragmanı Yayında! Hakan'dan Naz'a ilk öpücük geliyor! Reyhan'ın bu ilişkiye tavrı sert oluyor!



Naz, Hakan'ın ani öpücüğüne şaşırsa da içten içe mutluluğunu yüzünden gizleyemez. Bu gelen öpücük belki de büyük bir aşkın ilk başlangıcı olacaktır. Lakin bu ilişkiye geçmişteki izlerden dolayı Reyhan sert tavrını koyar. Sinan'dan pişmanlık duygusunu yaşayan Reyhan, aynı mahallenin insanlarından uzak durmasını ister. Naz, annesi ve Hakan arasındaki seçimini nasıl yapacak?



Çiler, Fiko'nun geçmişteki hislerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için can alıcı bir soru sorar. Fiko, Sibel ile ilgili Çiler'e ne söyleyecek?



Naz ve Hakan arasında çözülemeyen sorunlar var. Hakan'ın tutumu Naz'ı nasıl etkileyecek?



Sinan, hangi bilgiyi öğrenerek Reyhan'dan net cevap istiyor? Yoksa Naz ile ilgili gerçeği öğrenecek mi?





SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Hakan, Fiko'nun vurulmasından sonra Ozan ile karşı karşıya geliyor! Fiko'dan uzak durmasını ve kendi pis dünyasına Fiko'yu bulaştırmamasını istiyor fakat Ozan'ın, Fiko'yu bırakmaya niyeti olmadığını söylüyor ve ikili arasında gergin anlar yaşanıyor.

Diğer taraftan Fiko'nun vurulmasıyla sarsılan Sibel, Fiko'nun yanından ayrılmıyor. Fiko uyurken onu çok sevdiğini ve onsuz yaşayamacağını söylüyor.