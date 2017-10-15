Adı artık Beyoğlu’nda yaşayacak: Ara Güler sokağı

İBB Harita Müdürlüğü’nün olumsuz görüşüne karşın, Beyoğlu Belediyesi’nin teklifine ilişkin karar oybirliğiyle kabul edildi. Harita Müdürlüğü’nün Meclis’e gönderdiği görüşte, bu tür taleplerin, şehrin kültürel değerlerinin ve mevcut adres sisteminin bozulmasına neden olduğunu, adres kargaşasına yol açtığını, maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verip, emniyet açısından da sakıncalar oluşturduğunu belirtti. Müdürlük, bu gerekçelerin yanında, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmalarının amacına ulaşabilmesi için, mükerrer isimler haricinde isim değişikliklerinin uygun görülmediğini vurgulayıp, sadece isimsiz meydan, bulvar, cadde, sokak, park vb. isimlendirmelerinin yapılması yönünde görüş bildirdi.

Adının verildiği Tosbağa Sokak’ta Ara Güler’in uzun yıllar yaşadığı ve bugün atölye olarak kullandığı aile evi ‘Güler Apartımanı’ bulunuyor.