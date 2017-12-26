Adeta para bastı! 1 yılda tam 864.204.114 lira kazandı

2017’de sinema salonları rekor sayıda bilet kesti. Bu yıl yerli filmlerin öne çıktığı sinemalarda 70 milyon 330 bin adet bilet kesildi.

Bu rakam bir yıl önce 56 milyonda kalmıştı. Sinemaların toplam cirosu ise bir önceki yıla göre yüzde 26’lık artış ile 864 milyon liraya ulaştı. Yılın en çok izlenen filmi ise Recep İvedik oldu. Ayla ikinci sırada yer aldı.

İLK REKOR 3 YIL ÖNCE

Box Office Turkey’nin verilerine göre sinema salonları 2017’de tüm zamanların rekorunu kırdı. 3 yıl önce 60 milyon adet biletin kesildiği sinemalarda bu yıl 71 milyon rakamına yaklaşıldı. Sinemalar 2016 yılında 56 milyon, 2005 yılında 59 milyon adet bilet kesmişti. 2013 yılında bu sayı 43 milyon adette kalmıştı.

AYLA İKİNCİ OLDU

Bu yıl sinemaların hasılatının yüzde 10’unu ise Recep İvedik tek başına yaptı. Film 85 milyon liralık hasılat ile tüm zamanların en çok kazanan yapımı olmayı da başardı. İkinci sırada ise izleyenleri gözyaşlarına boğan Ayla filmi yer aldı. Film gişede 5 milyondan fazla kişi tarafından izlenirken, 62 milyon lira hasılat yapmayı başardı.

Yılın son günlerinde gösterime giren Aile Arasında filmi ise 3’üncü sırada yer aldı. Fil 4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

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