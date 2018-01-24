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Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşındadır?

Adem Kılıççı, Survivor 2018 kadrosunda yer alıyor. Bunu duyan izleyicilerde Adem hakkında merak ettiklerini internette araştırıyorlar. Peki Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşındadır? İşte Adem ile ilgili merak edilen tüm detaylar

Hürriyet Haber
24.01.2018 - 15:01 | Son Güncelleme :

Adem Kılıçcı, (d. 05 Mart 1986, Ağrı), Türk boksör. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Fenerbahçe TV'de yayınlanan bir röportajda Rusya'dan (Kafkasya'dan) gelen bir Türk ailesinden olduğunu belirtmiştir. Ayrıca annesinin Erzurumlu olduğunu belirtmiştir. Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosunda yer alarak Ünlüler takımında yarıştı. Büyük finalde KKTC de 2-ci olmuştur.

Adem Kılıççı verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı. Survivor'dan döndükten sonra zor bir süreç yaşadım ada yaşantısının ardından spora ara vermiştik şimdi yeniden başladık ve toparlamaya çalışıyoruz. Şimdi tekrardan bir yolculuğa çıkıcaz. Bir amaç, bir hedefimiz var. İzleyiciler gene aynı Adem'i görecekler, zaten farklı bir kişi gördüklerinde şaşırmalılar. Elimden geldiğince mücadelemi sonuna kadar vereceğim gücüm yettiği kadar. Yetmediğinde de artık nasip diyeceğiz.

Survivor 2017 sezonunda birinciliği son anda kaçıran Adem Kılıççı, 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı’da dünyaya geldi. İstanbul’da yer alan Fenerbahçe Boks şubesinde hala kariyerini devam ettirmektedir. Başarılı sporcu, Adem Kılıççı, kariyeri boyunca göstermiş olduğu üstün performans sayesinde pek çok madalya kazandı. 2004 yılında gerçekleştirilmiş olan Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışıp gümüş madalyanın sahibi oldu. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı. Türk boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu oldu. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı kazanan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamadı

Etiketler: survivor 2018 , yarışma , televizyon , yayın , televizyon programı
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