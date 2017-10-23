Adele'e 26 milyon dolarlık inanılmaz teklif

İngiltere'nin en zengin şarkıcısı ve Avrupa'nın en çok kazanan ünlülerinden biri olan Adele, geçen haziran'da Londra'daki Wembley Stadyumu'nda 98 bin kişiye verdiği konser sonrası bir daha turne düzenlemeyeceğini söylemişti.

Bir daha sahneye çıkmak istemediğini ve hayranlarının kendisini canlı olarak izleyemeyeceğini söyleyen Adele'in bu sözleri, Las Vegas'taki bir oteli harekete geçirdi ve 26 milyon dolarlık teklif geldi.

The Wynn Hotel'in, 15 Grammy ödüllü yıldıza konser başına 500 bin dolar teklif etti.

Adele; bir yıllık sözleşmeyi imzalarsa, Las Vegas'ta sahneye çıkan Mariah Carey, Britney Spears ve Jennifer Lopez'e rakip olacak.

2016 Billboard Müzik Ödülleri'nde en iyi sanatçı ünvanını kazanan Adele, Sony Music ile 90 milyon Sterlin'lik (yaklaşık 400 milyon lira) rekor bir anlaşma imzalamış ve müzik tarihinin en değerli kadını olmuştu.