Adaylık Kaldırma sınav sonuçları açıklandı mı?

Adaylık Kaldırma sınav sonuçları için geri sayım başladı. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin merakla araştırdığı konular arasında yer alan Adaylık Kaldırma sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sonucuna göre açıklanacak. Peki, Adaylık Kaldırma sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, MEB'den alınna resmi bilgiler

ADAYLIK KALDIRMA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sınavın 24 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildiği ele alınırsa, sınav sonuçlarının bugün içerisinde açıklanacağı düşünülebilir.

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.



b. Okutulan cevap kâğıtlarında doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilerek 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir.



c. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.



ç. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.



d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğru

seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

İTİRAZ NASIL YAPILIR?

a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM’ ye yapabileceklerdir.



b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.



c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.



ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM’ne teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM’ne gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.



d. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.



e. Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargıorganları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

BAŞARILI OLMAK İÇİN EN AZ 60 PUAN

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılır.



Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılır.



Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamda da aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.