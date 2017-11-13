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    ‘Adaylığımı açıklayınca ölümle tehdit edildim

    AA
    13.11.2017 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Danimarka’da ünlü komedyen Amin Jensen, yerel seçimlerde Müslümanlar tarafından kurulan Ulusal Parti’den (Nationalpartiet) aday olduğu için ölüm tehdidi aldığını söyledi. Şikayette bulunduğunu belirten Jensen, ancak polisin ‘imkanları olmadığını’ belirterek, bir adım bile atmadığını dile getirdi.

    DANİMARKA basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jensen, 21 Kasım’da yapılacak yerel seçimler için başkent Kopenhag’ın banliyölerinden Hvidovre Belediyesi Meclis Üyeliği için Ulusal Parti’den adaylığını koyduğunu söyledi. Adaylığını açıklamasının ardından nefret söylemleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Jensen, sosyal medya hesabı üzerinden gönderilen mesajlarda “Vatan haini” olmakla itham edildiğini, eleştirilerin temelinde Ulusal Parti’nin Danimarka’da İslam’ın yaygınlaşmasına hizmet ettiği iddiasının bulunduğunu ifade etti.

    KORUMAYA İHTİYACIM VAR
    Amin Jensen, kendisinin de Ulusal Parti’ye katılarak İslam’ın Danimarka’da yaygınlaşmasına vesile olduğu iddiasıyla ölümle tehdit edildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
    “Benim de çocuklarım var ve bir psikopat tarafından ölümle tehdit edilmek hiç hoş değil. Tehdit edildiğimde hiçbir şey yapamıyorum. Biber gazı bile alamıyorum. Korunmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.”
    Danimarka yasalarına göre ülkede biber gazı kullanımı ve satışı yasak.

    POLİSE BAŞVURDUM AMA...
    Durumu polise bildirdiğini aktaran Jensen, polisin şikayeti işleme almasına rağmen ‘imkanları olmadığını’ belirterek, şikayetle ilgili adım atmadığını söyledi. Siyasete atılmadan önce partileri araştırdığını ifade eden Jensen, en çok Ulusal Parti’den etkilendiğini, bu yüzden bu partiden aday olduğunu vurguladı. Jensen, kendisinin bir ünlü olarak siyasete girmesinden dolayı çoğu insanın provoke olmuş olabileceğini kaydetti.

    Etiketler: ölüm tehditi
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