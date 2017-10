Adayları lider değil üyeler belirleyecek

MERAL Akşener, yeni partinin 210 kişilik kurucu listesi ile tüzük ve programına ilişkin belgelerini bugün İçişleri Bakanlığı’na verecek. Ardından da yeni parti, Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye İyi Olacak’ sloganıyla kamuoyuna açıklanacak. Saat 14.30’da genel başkan seçimi, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak. Yarın sabah 09.30’da başkanlık divanı seçimi yapılacak. Divan üyeleri saat 11.00’de de birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek.





Akşener’e yakın kaynaklar, yeni partinin öncelikle seçim barajının yüzde 5’e düşürülmesi, 600 milletvekilinden 100’ünün Türkiye milletvekili olması önerisini getireceği bilgisini verdi.



Milletvekili aday listeleri belirlenirken de genel merkezin her bir il için kontenjanı, o ilin çıkaracağı milletvekili sayısının yüzde 5’ini geçmeyecek. Kontenjan isimler listelerin ilk sırasında peş peşe olamayacak. Vekil sayısı 20’nin altında olan illerde Genel Merkez kontenjanı olmayacak.



Genel merkez kontenjanı dışındaki tüm milletvekili adayları parti üyelerinin katılımıyla yapılacak önseçimle belirlenecek.



Parti kurullarında kadınlara yüzde 25 kota ayrılırken 12 kişilik başkanlık divanında üç genel başkan yardımcısının da kadın olacağı ifade edildi.



KURUCULARIN SAYISI 210’A ÇIKTI

Yeni partinin 70'le başlayan kurucular kurulunda yer almak isteyenlerin sayısının dün itibariyle de 210’a çıktığı bildirildi. Kurulda eski siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda yeni ismin de bulunduğu belirtiliyor. Türkiye’nin Moskova ve Roma Büyükelçiliği’ni yapan, önce Adalet Partisi’nden, 2002’de DYP’den siyasete giren Aydın Sezgin de kurucular kurulunda yer alıyor. Sezgin, “Türkiye ekonomi, eğitim, dış politika başta olmak üzere büyük sorunlar yumağıyla karşı karşıya. Bunlarla mücadele edecek, umut aşılayacak yeni bir enerjiye ihtiyaç var. İşte yeni partinin programı ve kadrolarıyla bu ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum” dedi.



'PARTİYİ KURDURTMAYACAKLAR' İDDİASI

BAĞIMSIZ Isparta Milletvekili Nuri Okutan yeni partinin kurdurulmayacağı iddiaları üzerine İçişleri Bakanı ve Genel Sekreter'le iki gün görüştüğünü anlatarak, gelinen noktayı şöyle anlattı: “Kuruluş başvurumuzun 10 ay önce yayımlandığı söylenen Yargıtay Başsavcılığı görüşüne göre inceleneceği bilgisini aldım. Bu incelemeye dayanarak parti kuruluşunun engellenemeyeceğini söyledim. İçişleri Bakanımız ile de telefonla görüştüm. Sayın Bakan, ‘Bu başsavcılık görüşü sizin partinizle ilgili değil. Barzani’nin Türkiye’de parti kurdurmaya çalıştığı bilgisi aldık. Nitekim bu inceleme sayesinde bu girişimi durdurduk. Başvurunuzun ardından incelemesi yapılıp öğleden önce size gerekli evrak verilir’ dedi.”



Okutan, ara yolun bulunduğunu, öğleden önce İçişleri Bakanlığı’ndan ilgili evrakı alabileceklerini söyledi.



PARLAMENTER SİSTEM VAADİ

MERAL Akşener’in bugün kuruluş dilekçesini vereceği yeni parti, ilk bir yıl içinde yeni anayasa yaparak, parlamenter sisteme geri dönmeyi vaat ediyor. Diğer vaatleri özetle şöyle:



-Yolsuzlukla mücadele kurulu oluşturulacak.

-Eğitim planlama ve koordinasyon kurulu oluşturulacak ve kurula öğretmen ve öğrenci temsilcileri ile sendikalar, üniversiteler, odalar, barolar ve veli temsilcileri de katılacak.

-Üniversiteler akademik ve idari bakımdan özerk ve özgür yapıya kavuşturulacak.

-Çocuk ve aile için ayrılan sosyal yardımlar iki katına çıkarılacak.

-İlk ve ortaöğretimde başta kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula erişimi sağlanacak.

-Diyanet İşleri Başkanlığı; Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde Alevilik ile ilgili verilen bilgiler ve cemevi dahil Alevilerin sorunlarıyla ilgilenecek, dini ihtiyaçlarını karşılayacak.

-Partide kadın kolu olmayacak. Her aşamada en az yüzde 25’lik kadın kotası uygulanacak. Genel başkan dahil her partili en çok üç kere seçilebilecek.

-Kadına şiddet, cinsel taciz ve istismar, terör suçlarından affa veya zaman aşımına uğramış olsa dahi mahkûmiyet hükmü almış olmak, partiden ihraç sebebi sayılacak. / İsmail SAYMAZ