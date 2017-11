Adaylardan YKS tepkisi: Sürekli değişiklik yapılıyor, strese giriyoruz

YGS ve LYS’nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bir değişiklik daha yapıldı. Sınav iki güne yayıldı. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 23 Haziran Cumartesi sabah, ikinci oturumun ise 24 Haziran Pazar sabahı, dil sınavının ise pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildi. Ayrıca TYT’nin kapsamı genişletilerek fen bilimleri testi ile felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi testleri yeniden sınava alındı. Bu durumdan en çok etkilenen öğrenciler ise, belirsizliğin artık giderilmesini ve sınava son şeklinin verilmesini istiyor. İşte üniversite adaylarının yapılan değişikliklere tepkileri:

BU SENE SİSTEM DAHA BELİRSİZ VE KÖTÜ





İlke Bahadar (Mezun): Burak Bora Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. Sınavda isteğim yere giremediğim için tekrar hazırlandım. Sayısal alanda iyi bir puan elde etmek istiyordum. Sistem ilk açıklandığında sosyal testinden hiç soru yoktu. Bu nedenle kitap bile almadım. Şimdi yeni bir açıklama yapılıyor ve 5 soru olacak deniyor. Hazırlanmam gerekiyor ama kitap bile yok.

Testlerin puanlara etkisi de açıklanmadı. Sürekli bir değişiklik yapılıyor. Her an yeni bir şey olabilir. Tedirginlik var. 3 yıl boyunca fen dersini gördük, soru sayısı yeterli değil. O kadar soruyla nasıl sıralama yapılacak. Bir soruyla binlerce kişi elenebilir. Örnek sorular yok. Belirsiz her şey. Nasıl ve neye çalışmamız gerektiğini bilmiyoruz. Çok kızgınım. Sene içinde sistemi değiştirmeleri çok yanlış. Yapılanları doğru bulmuyorum. Geleceğim için endişe duyuyorum. Geçen sene istediğim yeri kazanamadığım için yerleşmedim. Bir seneyi kaybetmeyi göze alırken her şey geçen yıldan daha belirsiz.

SOSYAL VE FEN BİLİMLERİNİN GERİ GELMESİ İYİ





Zeynep Cesur (Kadıköy Anadolu Lisesi): Martta sınav olmaması, sürenin artması iyi oldu. Ama az sayıda soru adayları mücadele anlamında etkileyecek. Sosyal ve fen bilimlerinin geri gelmesi iyi. Ancak bu kararlar alınırken kurslarımız, aldığımız kaynaklar da düşünülmeli. Çünkü olumsuz etkileniyoruz. Sınav ise bayram öncesine alınmalı. Yapılanlara şaşırıyoruz. Nasıl sorular sorulacak merak içindeyiz. Stresimiz arttı.