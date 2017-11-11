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    Adaylar stresli uzmanlar endişeli

    Esra ÜLKAR - Önder ÖNDEŞ
    11.11.2017 - 00:35 | Son Güncelleme:

    Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 20’şer fen ve sosyal bilimler sorularının da eklenmesini uzmanlar olumlu bulsa da, sistemde bu kadar çok değişiklik yapılmasına eleştiri var.

    Salim Ünsal (Rehberlik Koordinatörü): İlk açıklamalarla çocuklar beklentiye girdi. Sayısal öğrencisi sosyal, sözel öğrencisi fen çözmeyeceğini düşünüyordu. Şimdi bunlara da çalışmaları gerekecek. Değişim beklentimiz bitmedi. Puan türleri yeniden gözden geçirilmeli. Üç puan türü yetersiz. Hangi derslerin puanları nasıl etkileyeceği muamma.

    Onur Soğuk (Eğitimci): YÖK hemen kılavuzu yayınlamalı. Böylece bir daha güncelleme olacak mı beklentisi ortadan kalkar. Çıkabilecek örnek soruların da bir an önce yayınlanması lazım. TYT, YGS’nin aynısı olacak gibi duruyor.

    Prof. Dr. Belgin Aydın (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi): Öncelikle sınava girecek bir öğrencinin velisi, sonra da eğitimci olarak son derece üzgün ve endişeliyim. Tüm değişiklikler sistemli, dikkatli çalışılarak seneye gerçekleştirilmeliydi.

    Mert Sağoğlu (Maltepe Anadolu Lisesi): Denemelerimiz, kitaplarımız değişti. Bizi üzen yeni sorular çözmek değil,. Ancak bunun zaten iki kere sistem değiştirildiği sırada yapılması bizi daha çok strese, belirsizliğe soktu.

    Ali Yiğit Özalp (Kadıköy Anadolu Lisesi): Sürenin artması iyi oldu. Fen kitaplarımı başkalarına vermiştim. Şimdi onları tekrar alacağım. Sürekli değişen bir sistem var. Moral, motivasyon bozuyor. Derslere odaklanamıyoruz.

    Etiketler: YKS , gazetehaberleri
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