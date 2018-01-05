Aday değil

Sekiz yıldır HDP Eş Genel Başkanlığı’nı sürdüren ve halen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, yeniden aday olmayacağını bir mektupla duyurdu. Mektup, Diyarbakır’da tüm HDP’li milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay tarafından okundu. Demirtaş mektubunda şöyle dedi: “Hakkımda açılan 30’dan fazla davanın tek birinde bile hâkim karşısına çıkarılmadan, zorbalıkla ve adeta siyasi bir intikam saiki ile karşı karşıya bulunuyorum. Hepinizin bilmesini istiyorum ki, ben, arkadaşlarım ve partim demokratik siyasete yürekten inandık. Siyaseti rant için, koltuk için, ailemize ve yakın çevremize menfaat sağlamak için yapmadık. Bize yönelik temelsiz, hukuksuz ve ahlaksız ithamlara, saldırılara rağmen ne bölücüyüz ne teröristiz.



Eş genel başkanlığını yürüttüğüm HDP’nin, Türkiye’nin bu demokrasi yolculuğuna her zamankinden daha fazla katkı sunacağından kuşkum yok.

HDP, ana siyasi hattı, programı ve çizgisinden taviz vermeden yeni söylem, yeni eylem ve yeni kadrolarıyla önümüzdeki iki yıla en hazırlıklı parti olarak girecektir. Ben de şahsen HDP’nin başarısı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. 11 Şubat’ta gerçekleşecek olan olağan kongremizde, parti meclisimiz, merkez yürütme kurulumuz ve diğer yönetim organlarımızda güçlendirme amacıyla değişikliklere gidilecektir. Yeni siyasal mücadele dönemini daha güçlü karşılamak, demokratik siyasete demokrasi kültürünü kazandırmak, koltuk ve makam için değil halk adına siyaset yapma bilincini geliştirmek için bu kongrede eş genel başkanlığa aday olmayacağımın şimdiden bilinmesini istiyorum.”



