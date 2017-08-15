MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Adapazarı'nda korkunç olay! Selfie yaktı...

    Adapazarı'nda korkunç olay! Selfie yaktı...

    Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)
    15 Ağustos 2017 - 09:23Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 09:53

    Adapazarı Tren Garı’nda vagonun üzerine çıkarak selfie yapmak isteyen 18 yaşındaki Birbey Kurt akıma kapıldı. Yaralanan Birbey Kurt tedavi altına alındı.

    Olay saat 20.30 sıralarında, Adapazarı Tren Garı’nda meydana geldi. Tren garında dolaşan Birbey Kurt selfie yapmak için park halindeki vagonun üzerine çıktı. Birbey Kurt, fotoğraf çekildiği sırada vagonun üzerinden geçen elektrik tellerine 1 metre kadar yaklaşınca 25 kilovolt elektrik akımına kapıldı.

    Birbey Kurt’un çığlığını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerineÿitfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vagonların üzerinde kalan genç itfaiye ekipleri tarafından indirildi. 112 Acil ekiplerinin müdahale ettiği sırada acı içinde kıvranın Kurt, "Acıyor, bırakın beni, dokunmayın. Şikayet edeceğim" diyerek feryat etti.

    Vücudunda yanıklar oluşan Birbey Kurt kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. SEDAŞ ekipleri vagon üzerinde inceleme yaparken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: Adapazarı , tren istasyonu , selfie , elektrik çarpması
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri