Adapazarı'nda korkunç olay! Selfie yaktı...

Olay saat 20.30 sıralarında, Adapazarı Tren Garı’nda meydana geldi. Tren garında dolaşan Birbey Kurt selfie yapmak için park halindeki vagonun üzerine çıktı. Birbey Kurt, fotoğraf çekildiği sırada vagonun üzerinden geçen elektrik tellerine 1 metre kadar yaklaşınca 25 kilovolt elektrik akımına kapıldı.



Birbey Kurt’un çığlığını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerineÿitfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vagonların üzerinde kalan genç itfaiye ekipleri tarafından indirildi. 112 Acil ekiplerinin müdahale ettiği sırada acı içinde kıvranın Kurt, "Acıyor, bırakın beni, dokunmayın. Şikayet edeceğim" diyerek feryat etti.



Vücudunda yanıklar oluşan Birbey Kurt kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. SEDAŞ ekipleri vagon üzerinde inceleme yaparken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.