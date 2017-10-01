Adana'nın ödülleri Onur Ünlü'ye

ADANA’da bu yıl 24’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Adana Film Festivali’nde En İyi Film ve Yönetmen Ödülü Onur Ünlü’nün ‘Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok’ filminin olurken, Onur Saylak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu ‘Daha’ da Yılmaz Güney ve Adana İzleyici Ödülü dahil olmak üzere dört dalda ödül kazandı. Onur Ünlü imzalı ‘Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok’ Fatih Artman’a ‘En İyi Erkek Oyuncu’, Hare Sürel’e de ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödüllerini getirdi. Önceki gece Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenini gazetemizin yazarı Ayşe Arman ve oyuncu Meltem Cumbul sundu. Ayşe Arman, sahnede Adana’ya özgü deyimlerle ilgili açıklamalar yaptı, Cumbul’a üzerinde ‘İstanbul bir hevesse, Adana bir tutkudur’ yazılı tişört hediye etti.



SEMİH KAPLANOĞLU’NA SIRTINI DÖNDÜ

Gecenin en çok akılda kalan anı ise Meltem Cumbul’un, ödülünü almak üzere sahneye çıkan yönetmen Semih Kaplanoğlu’nu protesto etmesi oldu. Cumbul, filmi ‘Buğday’ ile En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıktığı sırada, kendisine elini uzatan Kaplanoğlu’na karşılık vermedi. Elini geri çekip Kaplanoğlu’na sırtını dönen Cumbul’un protestosu şaşkınlıkla karşılandı.



İŞTE ÖDÜLLER

En İyi Film: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yılmaz Güney Ödülü: Onur Saylak (Daha)

Adana İzleyici Ödülü: Onur Saylak (Daha)

En İyi Yönetmen: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Jüri Özel Ödülü: Emre Yeksan (Körfez)

En İyi Senaryo: Barış Bıçakçı - Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Kadın Oyuncu: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Erkek Oyuncu: Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Hare Sürel (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Varlı (Taş)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Hayat (Daha filmi), Halil Bahadır (Kar filmi)