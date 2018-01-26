Adanalı Güllü 18 estetik ameliyat yaptırdı! Şimdi de kaburgasından kemik aldıracak

Yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla gündeme gelen iş insanı Güllü Sel, güzel görünmek için ameliyatlar geçirdiğini söyledi.



Kendisini daha güzel hissetmek istediğini belirten Sel, yaptırdığı popo, göğüs ve bacak gibi estetik operasyonlarının başarılı olduğunu anlattı. İnce bele sahip olmak için ameliyat olacağını kaydeden Güllü Sel, "Çanakkale’de Prof. Dr. Emrah Arslan, kaburga kemiği ameliyatı yapacak. Bu, dünyada yaygınlaşan bir uygulama. Ben de bu sayede daha ince ve güzel bir bele sahip olacağım" diye konuştu.