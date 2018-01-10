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    Adanalı çocuklar Amerikalılara mı satıldı? Suçlanan avukattan ilk açıklama

    İHA
    10.01.2018 - 11:59 | Son Güncelleme:

    Adana'da 2 kız çocuğunu ABD'li askerlere satmaya aracılık ettiği iddia edilen Avukat Elife Kumak, hakkındaki iddiaları yargıya taşıyacağını açıkladı.

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    Adana'da 2 kız çocuğunu ABD'li askerlere satmaya aracılık ettiği ileri sürülen Avukat Elife Kumak, hakkındaki iddialara ilişkin yargıya başvuracağını belirterek, "Onlar sürekli konuşuyorlar ama ben hiçbir zaman konuşmayacağım. Sadece yargıya konuşacağım" dedi.

    Şu an 25 yaşında olan Seçil Berberoğlu 7 yaşındayken, kardeşi Hatice Berberoğlu (29) ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü'nde görevli 2 askere satıldı. Hatice'nin isim ve soyismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. Daha sonra birbirlerini ve biyolojik ailelerini bulan kız kardeşlerin, avukat Elife Kumak aracılığıyla satıldığı iddia edildi. Elife Kumak, “Bu konuyu yargıya taşıyacağım. Onlar sürekli konuşuyorlar ama ben hiçbir zaman konuşmayacağım. Sadece yargıya konuşacağım” dedi.

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    Etiketler: Çocuk
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