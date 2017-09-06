Adanalı balıkçı: Gelsinler görsünler

Yanında bir arkadaşıyla avlanan ismi öğrenilemeyen balıkçının Ceyhan Nehri'nde oltasına yaklaşık 3 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı. 'Gelebicin' olarak da adlandırılan balığı güçlükle sandala çıkartan balıkçılar bu anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Kurban Bayramı öncesinde bu balığı tespit ettiklerini ancak yakalayamadıklarını belirten balıkçı, balığın 82 kilogram ağırlığında olduğunu kaydederek diğer balıkçılara şöyle meydan okudu: “Guinness rekorlarına gireceğiz. Daha 2-3 büyüğü var bu balıkların, onları da alacağız. Allah tüm balıkçılara nasip etsin. Kimsenin malında gözümüz yok. Kalbimize göre versin Allah. Ceyhan Nehri'ne her balıkçı uğramaz. 'Ben balıkçıyım' diyenler gelsinler de balıkçılığı görsünler.”