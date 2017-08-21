Adana'da yürek sızlatan haber: Aynı yaş, aynı kader, aynı keder...

Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan 10 yaşındaki Bilal Şıhıp'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Baba Ahmed Şıhıp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, böbrek hastası olduğunu ve çalışamadığını belirtti.

Oğlunun aile geçimine katkıda bulunmak için su sattığını ifade eden baba Ahmed Şıhıp, "Olay günü de su satmak için evden ayrıldı. Daha sonra sulama kanalına düşerek kaybolduğunu haber aldık. Kanalda yüzünü yıkamak isterken düştüğünü söylediler." dedi.

AYNI YAŞTA AYNI SEBEPLE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Hayatını kaybeden çocuğun ağabeyi Fuad Şıhıp'ın da 3 yıl önce 10 yaşındayken Suriye'de sulama kanalında boğularak yaşamının yitirdiği öğrenildi.

Şıhıp'ın cenazesi, merkez Seyhan içesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adana'da iki gün önce, Atakent Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında bir kişinin akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olay yerinin yaklaşık 7 kilometre uzağındaki Havutlu Mahallesi yakınlarında kanalda çocuğun cesedine ulaşmıştı.

Kanaldan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan çocuğun Suriye uyruklu 10 yaşındaki Bilal Şıhıp olduğu belirlenmişti.

Çocuğun ailesinin iki gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu bildirilmişti.