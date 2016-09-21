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    Adana’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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    21 Eylül 2016 - 09:48Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 16:06

    ADANA’da eğitim yılının başlamasıyla kontrollerini artıran polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına alırken, 200 kilo esrar ele geçirildi.

    Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla sokakları uyuşturucu satıcıların temizleyip, çocukları sokak satıcılarının tuzağından uzak tutmak için çalışmalarını hızlandıran Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Diğer şube müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese giren ekipler, yaptıkları aramalarda 200 kilo esrar ele geçirirken, 4 kişiyi de gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Etiketler: Adana , Uyuşturucu , Operasyon
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