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    Adana'da suçüstü yakalandı, kaçmaya çalıştı

    DHA
    06.09.2017 - 00:32 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 00:32

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde, elektrik dağıtım binasından çaldığı kabloları yakmaya çalışırken emniyet güçlerine yakalanan zanlı, polislerden kaçmaya çalıştı.

    Alınan bilgiye göre, polis ekiplerine Kozan yolu üzerindeki Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) binasına şüpheli bir şahsın girdiği ve ardından bölgede elektriklerin kesildiği bilgisi geldi.  İhbar üzerine gittikleri binada arama yapan ve kimseyi bulamayan ekipler, olay yerinden ayrılırken binanın yakınındaki çalıların arasında ateş yakan bir kişi gördü.

    "SERMAYE BU SERMAYE"

    Binadan çaldığı 20 metre uzunluğundaki kabloları yakmaya çalışan Ö.K. suçüstü yakalandı. Çaldığı kablolar için "ekmek parası" diyen zanlıya polis, "Böyle kablo kesmekle ekmek parası kazanılmaz, herkes kessin o zaman bu ekmek parasıysa, sermaye bu sermaye." yanıtını verdi.

    AĞLADI

    Kabloları nereden çaldığını polis ekiplerine göstermek için binaya yönelen zanlı, kaçma girişiminde bulundu. Yakalanarak kelepçelenen zanlı, ağlayarak ekiplere direnmeye çalıştı. Ö.K, göz yaşartıcı sprey yardımıyla polis aracına bindirildi. Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Etiketler: adana , polis , suçustü
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