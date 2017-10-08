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    Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü

    Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
    08.10.2017 - 08:27 | Son Güncelleme:

    ADANA’da merkez Sarıçam İlçesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş ile 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

    Olay,Mutlu Mahallesi’nde meydana geldi.Sokakta yürüyen Fahri Tan, Müslüm Savan ve Erkan Bakırcı’ya kimliği belirlenemeyen kişiler ateş açtı.

    Açılan ateşle Tan ve Savan olay yerinde öldü, Bakırcı ise ağır yaralandı. Silah seslerini duyanlar polisi aradı. Sevk edilen polis polis ekipleri ve zırhlı araçlar bölgeyi kontrol altına alırken ağır yaralı Bakırcı hastaneye, ölen iki kişinin cesetleri ise cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için bölgede operasyona ve soruşturmaya başlandı.Ölen Savan ve Tan’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

    Etiketler: Adana , silah , saldırı
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