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    Lüks restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var...

    Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
    11.09.2017 - 07:37 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 08:13

    ADANA’da bir restoranın eski ve yeni sahibi arasında çıkan silahlı kavgada Murat Sultan ile 'Satır Orhan' lakaplı bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

    Adana'da bir restoranda çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde 25 boş kovan, av tüfeği fişekleri bulundu. 

    Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'nde lüks bir restoranda meydana geldi.

    Restoranın eski sahibi Erkan Ç. ve yeni sahibi Kemal D., henüz bilinmeyen bir nedenle mekanda tartışmaya başladı.

    Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

    Çıkan çatışmada, Erkan Ç. bacağından, Murat Sultan, Serkan K., Ömer K. ile soyadı öğrenilemeyen 'Satır' lakaplı Orhan adlı bir kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Kemal D. ise beyaz renkli lüks bir otomobil ile kaçtı.

    Lüks restoranda çatışma Ölü ve yaralılar var...

    Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 'Satır' lakaplı Orhan isimli kişinin öldüğü belirlenirken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alınan Murat Sultan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede bir tabanca ele geçirilirken, 25 boş kovan ile ateşlenmemiş çok sayıda av tüfeği fişeği bulundu.

    Lüks restoranda çatışma Ölü ve yaralılar var...
    Olay sonrası kaçan Kemal D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    3 YARALININ DURUMU AĞIR

    Hastanelerde tedavisi eden 3 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Olayın ardından kaçan Kemal D.’yi bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

    Lüks restoranda çatışma Ölü ve yaralılar var...




     

    Etiketler: Adana , silahlı kavga , Seyhan İlçesi
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