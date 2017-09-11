Lüks restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var...

Adana'da bir restoranda çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde 25 boş kovan, av tüfeği fişekleri bulundu.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'nde lüks bir restoranda meydana geldi.

Restoranın eski sahibi Erkan Ç. ve yeni sahibi Kemal D., henüz bilinmeyen bir nedenle mekanda tartışmaya başladı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

Çıkan çatışmada, Erkan Ç. bacağından, Murat Sultan, Serkan K., Ömer K. ile soyadı öğrenilemeyen 'Satır' lakaplı Orhan adlı bir kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kemal D. ise beyaz renkli lüks bir otomobil ile kaçtı.







Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 'Satır' lakaplı Orhan isimli kişinin öldüğü belirlenirken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alınan Murat Sultan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede bir tabanca ele geçirilirken, 25 boş kovan ile ateşlenmemiş çok sayıda av tüfeği fişeği bulundu.



Olay sonrası kaçan Kemal D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Hastanelerde tedavisi eden 3 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan Kemal D.’yi bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.











