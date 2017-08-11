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    Adana’da PKK’ya şafak vakti operasyon: 20 gözaltı

    Yusuf BAŞTUĞ/ADANA (DHA)
    11 Ağustos 2017 - 07:26Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 07:58

    ADANA’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ve eylemde bulunduğu öne sürülen çok sayıda kişinin evine sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin zırhlı araç ve helikopterle havadan destek verdiği operasyonda, kentin çeşitli bölgelerinde ev ve işyerlerinde 20 kişi gözaltına alındı.

    Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

     

    Etiketler: Adana , PKK , PKK/KCK operasyonu
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