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    Adana'da patlama! 1 işçi öldü

    DHA
    10 Ağustos 2017 - 11:52Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 13:00

    Adana' nın Ceyhan ilçesinde bir yağ fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde yağ fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi ölü, 2 kişi yaralandı. Kelemeti Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
    Ekipler, işçilerden Emre Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Akgel ve Cengiz Bilen ise ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

    Etiketler: Adana , işçi , iş kazası
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