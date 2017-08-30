Adana’da Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

Merkezi Mersin’de yer alan Adana, Antakya, Kayseri ve Karaman’da irtibat büroları bulunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri, bünyesinde bulunan 8 sektör ile 10362 ihracatçı firmaya hizmet veriyor. Arslan, yeni sanayi bölgesi için Adana’nın seçilmesinde Adana’nın 160 km’lik deniz kıyısına ve hayvancılık, su ürünleri, balıkçılık, kanatlı eti ve et ürünleri açısından büyük bir potansiyele sahip olması, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamülleri ticaretinin merkezinde bir konumda yer alması, turunçgil, yaş meyve ve sebzede büyük üretim hacmine sahip olması gibi özelliklerin etkili olduğunu vurguladı.

ÇEKİM ÜSSÜ OLACAK

Organize Sanayi Bölgesi ile Adana’nın uluslararası çekim merkezi ve üretim üssü olmasını, bölgenin stratejik konumunu lojistik avantaja çevirmesini, tarımdan elde edilen katma değerin yükseltilmesini, imalat sanayinde rekabet gücümüzün artmasını amaçladıklarını söyleyen Arslan, gerçekleştirdikleri takdirde bölgenin hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olacağını kaydetti.

Arslan, Çukurova bölgesinin marka olması içinse Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezleri Programları çerçevesinde Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin katkıları, AKİB ve Adana Sanayi Odası’nın destekleriyle 10 milyon lira yatırımla Akdeniz İleri Tasarım Merkezi Projesi (AKİTAM) kurulduğunu belirtti. Arslan, “Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Ur-Ge) kapsamında yürütülen projeye işbirliği kuruluşu olarak, 16 firma ile 2013 yılında başladık. Bakliyat sektöründe başlayan projeye şu an hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 2proje olarak 65 firma ile devam etmekteyiz. Şu ana kadar Almanya, Fransa, Dubai, Kanada, Amerika gibi ülkelere gitmemizi sağlayan ve rekabet şansımızı arttıran projeleri her zaman destekliyoruz” dedi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yanı sıra kereste, sandık, kafes, palet sektöründe de faaliyet gösteren Birliğe üye üretici firmaların ihracata yönlendirilmesi ve söz konusu sektör ihracatının artırılması amacıyla 2016 yılından başlayan Ur-Ge Projesi 15 firma ile çalışmalarına devam etmekte, ülke ihracatı için olumlu katkılar sunuyor.