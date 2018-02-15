Adana'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Sosyal medya hesaplarından TSK'ın Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu belirtilen kişileri tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 14 eve baskın yaptı.

Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.