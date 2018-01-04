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    Adana'da okullar tatil mi?

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 16:02 | Son Güncelleme:

    Adana'da okullar sel dolayısıyla tatil edildi. Sağanak yağışının etkisini gün boyunca sürdürmesi dolayısıyla sel uyarısı verilen Adana'da valilikten flaş bir açıklama yapıldı. Yoğun yağışın meydana getirmesi muhtemel olan sel felakati göz önünde bulundurularak, okulların son iki saati tatil edildi. Peki, Adana'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte, bazı bilgiler

    Adana'da okulların tatil edilmesinin ardından öğrencilerin yarın okullar tatil olacak mı sorguları devam ediyor.

    Adana Valiliği’nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi.

    Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle;

    "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür."

    YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    Tatil konusunda Adana Valiliği'nden henüz herhangi bir bilgi gelmedi. Yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir bilgi aktarıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

    Etiketler: adanada okullar tatil mi , yarın okullar tatil mi
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